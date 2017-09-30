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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Болельщик из Косово назвал сына в честь лондонского "Арсенала"
Болельщик лондонского "Арсенала" из Косово назвал родившегося сына в честь любимого клуба, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Goal. Новорождённый получил имя Арсенал.
При этом в семье болельщики три года назад родилась дочь, которую было решено назвать Арсена - женская версия "Арсенала" на албанском языке.
Отец семейства рассказал, что главная причина, по которой он решил назвать своих детей в честь "Арсенала", — его любовь к английскому клубу.
Астрит Дервишай уже более 20 лет поддерживает "Арсенал" и говорит, что его жена не была против своеобразных имён для их детей.
При этом в семье болельщики три года назад родилась дочь, которую было решено назвать Арсена - женская версия "Арсенала" на албанском языке.
Отец семейства рассказал, что главная причина, по которой он решил назвать своих детей в честь "Арсенала", — его любовь к английскому клубу.
Астрит Дервишай уже более 20 лет поддерживает "Арсенал" и говорит, что его жена не была против своеобразных имён для их детей.
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