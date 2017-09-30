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Болельщик из Косово назвал сына в честь лондонского "Арсенала"

Болельщик лондонского "Арсенала" из Косово назвал родившегося сына в честь любимого клуба, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Goal. Новорождённый получил имя Арсенал.

При этом в семье болельщики три года назад родилась дочь, которую было решено назвать Арсена - женская версия "Арсенала" на албанском языке.

Отец семейства рассказал, что главная причина, по которой он решил назвать своих детей в честь "Арсенала", — его любовь к английскому клубу.

Астрит Дервишай уже более 20 лет поддерживает "Арсенал" и говорит, что его жена не была против своеобразных имён для их детей.
Теги: Арсенал
Сегодня, 11:24
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№2 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 11:45) #
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online

из Сербии.
Регистрация: 20.04.2016
№1 Написал: Black Fox (Сегодня, 11:29) #
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Болеет за:
«Зенит»
Албанская чурка.


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В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
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