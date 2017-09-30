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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Хосеп Гвардиола: нет слов, чтобы описать, чего "Челси" добился в прошлом сезоне
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал матч 7-го тура АПЛ с "Челси" и отметил, что его команда полностью переиграла соперника во втором тайме.
"У меня нет слов, чтобы описать, чего "Челси" добился в прошлом сезоне. Это очень важная победа, учитывая тот стиль игры, который мы показали. В первом тайме нам не удалось реализовать свои моменты, но во втором мы были лучше оппонента. Поздравляю команду.
"Челси" очень опасен в атаке, но мы контролировали мяч и прессинговали соперника настолько высоко, насколько это было возможно, когда мяч находился у них.
Гол Кевина Де Брейне? Он делает на поле абсолютно все. Он самый скромный парень в команде, я очень рад за него.
Игра Фабиана Делфа на левом фланге защиты? В последних нескольких матчах он показал превосходную игру. Он никогда не теряет мяч, это агрессивный и умный игрок", — цитирует Гвардиолу BBC Sport.
"Газета.ру"
"У меня нет слов, чтобы описать, чего "Челси" добился в прошлом сезоне. Это очень важная победа, учитывая тот стиль игры, который мы показали. В первом тайме нам не удалось реализовать свои моменты, но во втором мы были лучше оппонента. Поздравляю команду.
"Челси" очень опасен в атаке, но мы контролировали мяч и прессинговали соперника настолько высоко, насколько это было возможно, когда мяч находился у них.
Гол Кевина Де Брейне? Он делает на поле абсолютно все. Он самый скромный парень в команде, я очень рад за него.
Игра Фабиана Делфа на левом фланге защиты? В последних нескольких матчах он показал превосходную игру. Он никогда не теряет мяч, это агрессивный и умный игрок", — цитирует Гвардиолу BBC Sport.
"Газета.ру"
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