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Антонио Конте планирует покинуть "Челси" летом

Антонио Конте по окончании сезона собирается уйти с поста главного тренера "Челси", сообщает Sports.ru со ссылкой на The Sunday Times.

48-летний итальянский специалист по-прежнему недоволен поддержкой со стороны руководства лондонского клуба.

У Конте были разногласия с клубом по поводу летней трансферной кампании. Кроме того, тренеру не нравится недоступность владельца "Челси" Романа Абрамовича и директора Марины Грановской, а также решение о переводе в команду игроков академии.

В июле Конте отказался продлевать действующий до лета 2019 года контракт, согласившись лишь на увеличение зарплаты.
Теги: Конте Челси
Сегодня, 08:13
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