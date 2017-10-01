"Кристал Пэлас" повторил антирекорд АПЛ по поражениям на старте сезона

"Кристал Пэлас" проиграл семь матчей подряд и повторил антирекорд "Портсмута" в сезоне-2009/2010 чемпионата Англии.Лондонский клуб забил лишь три мяча на старте Английской премьер-лиги и пропустил в свои ворота 13 голов.В матче седьмого тура "Кристал Пэлас" проиграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:4.