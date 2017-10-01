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Киллиан Мбаппе: играть с Неймаром и Кавани очень легко

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе заявил, что ему удобно играть вместе с Немаром и Эдинсоном Кавани.

"Очень легко играть с такими игроками, как Немар и Кавани. Это прекрасные футболисты. Мне нужно лишь подстроится под их перемещение, отдать передачу, и они сделают всю остальную работу", — цитирует Мбаппе Goal.

В матче восьмого тура чемпионата Франции "ПСЖ" нанес разгромное поражение "Бордо" — 6:2. Неймар сделал дубль, а Мбаппе и Кавани забили по одному мячу.

"Газета.ру"
Теги: Мбаппе Неймар Кавани ПСЖ
Сегодня, 11:39
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