Киллиан Мбаппе: играть с Неймаром и Кавани очень легко

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе заявил, что ему удобно играть вместе с Немаром и Эдинсоном Кавани."Очень легко играть с такими игроками, как Немар и Кавани. Это прекрасные футболисты. Мне нужно лишь подстроится под их перемещение, отдать передачу, и они сделают всю остальную работу", — цитирует Мбаппе Goal.В матче восьмого тура чемпионата Франции "ПСЖ" нанес разгромное поражение "Бордо" — 6:2. Неймар сделал дубль, а Мбаппе и Кавани забили по одному мячу.