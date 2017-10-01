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Руководство "Лилля" обвинило "Амьен" в необеспечении безопасности

Генеральный директор французского "Лилля" Марк Ингла заявил, что причиной обрушения заграждения в Амьене во время матча чемпионата Франции является необеспечение условий безопасности принимающей стороной.

"Лилль" имеет право сомневаться в условиях приема и качестве безопасности, предложенном нашим болельщикам клубом "Амьен", — написал Ингла в твиттере.

Ранее сообщалось, что во время празднования забитого мяча болельщики "Лилля" спустились к первым рядам трибуны, из-за чего ограждение не выдержало и рухнуло вместе с фанатами. На данный момент сообщается о 29 пострадавших, пятеро из них получили тяжелые травмы.

"Газета.ру"
Теги: Лилль
Сегодня, 13:29
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