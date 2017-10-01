Матч "Барселона" - "Лас-Пальмас" состоится, но без зрителей

Футболисты "Барселоны" проведут матч седьмого тура чемпионата Испании против "Лас-Пальмаса" при закрытых трибунах стадиона "Камп Ноу", говорится в сообщении, опубликованном в официальном микроблоге каталонского клуба в Twitter.Игра пройдет в воскресенье на "Камп Ноу". Ранее в ряде испанских СМИ утверждалось, что в связи с обстановкой в Каталонии, где проходит референдум о независимости, который не признает испанское правительство, игра была перенесена."После отказа Профессиональной футбольной лиги отложить игру, совет директоров "Барселоны" принял решение, что матч с "Лас-Пальмасом" будет сыгран при закрытых трибунах арены "Камп Ноу", - говорится в заявлении.В 09:00 по местному времени (в 10:00 мск) в Каталонии началось голосование на референдуме о независимости, проведение которого заблокировано Конституционным судом страны. По данным женералитета, в результате столкновений с полицией пострадали 337 человек, один находится в тяжелом состоянии."Барселона" осуждает события, которые произошли сегодня во многих частях Каталонии и связаны с тем, чтобы не позволить гражданам осуществлять свое демократическое право на свободу выражения", - отмечается в заявлении.