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Матч "Барселона" - "Лас-Пальмас" состоится, но без зрителей

Футболисты "Барселоны" проведут матч седьмого тура чемпионата Испании против "Лас-Пальмаса" при закрытых трибунах стадиона "Камп Ноу", говорится в сообщении, опубликованном в официальном микроблоге каталонского клуба в Twitter.

Игра пройдет в воскресенье на "Камп Ноу". Ранее в ряде испанских СМИ утверждалось, что в связи с обстановкой в Каталонии, где проходит референдум о независимости, который не признает испанское правительство, игра была перенесена.

"После отказа Профессиональной футбольной лиги отложить игру, совет директоров "Барселоны" принял решение, что матч с "Лас-Пальмасом" будет сыгран при закрытых трибунах арены "Камп Ноу", - говорится в заявлении.

В 09:00 по местному времени (в 10:00 мск) в Каталонии началось голосование на референдуме о независимости, проведение которого заблокировано Конституционным судом страны. По данным женералитета, в результате столкновений с полицией пострадали 337 человек, один находится в тяжелом состоянии.

"Барселона" осуждает события, которые произошли сегодня во многих частях Каталонии и связаны с тем, чтобы не позволить гражданам осуществлять свое демократическое право на свободу выражения", - отмечается в заявлении.

Р-Спорт
Теги: Барселона Лас-Пальмас
Сегодня, 17:12
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№3 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 17:49) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
трещит гейропа по швам
Регистрация: 6.04.2016
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 17:33) #
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Болеет за:
«Спартак»
хорошо.
Каталония отделяется от Испании, чего каталунцы так мечтают.

хорошо, идите накуй тогда, вы ж свободное независимое государство.

и ты *Барселона* иди накуй.
и Эспаньол с собой забери.
проводите свой чемпионат независимого государства.

а вот куй..
мировая обчественность уже потребовала оставить Барселону в ЛаЛиге..
то есть, Испания развалилась, а каталонская независимая Барселона должна играть в своём бывшем государстве..

кубическая толерастия..
сферический идиотизм..

и кстати, не удивлюсь . что так и будет- если целый Президент ЛаЛиги метался с трудоустройством того хохляцкого бандеровца и грозил карами своим неуступчивым клубам..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: Black Fox (Сегодня, 17:14) #
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Болеет за:
«Зенит»
беспредел
душат демократические свободы
и куда смотрит госдеп США? Должны срочно начать бомбить Мадрид, как бомбили Белград...


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В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
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