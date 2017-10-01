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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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19:29
Юрий Калитвинцев: мне никто не говорил, что матчи с ЦСКА и «Локомотивом» станут решающими для меня. Вопросы к руководству
Юрий Калитвинцев: мне никто не говорил, что матчи с ЦСКА и «Локомотивом» станут решающими для меня. Вопросы к руководству
19:00
Юрий Сёмин: получал удовольствие всю игру. Обычно наша победа сопровождается большой критикой (2)
Юрий Сёмин: получал удовольствие всю игру. Обычно наша победа сопровождается большой критикой (2)
18:22
"Локомотив" разгромил "Динамо" (31)
"Локомотив" разгромил "Динамо" (31)
17:38
Шамиль Газизов: Будогосский скажет, что касание было, только вся страна спросит: "Это что такое?" (6)
Шамиль Газизов: Будогосский скажет, что касание было, только вся страна спросит: "Это что такое?" (6)
16:33
Сергей Семак о пенальти: если все игроки сильно возмущаются, почти всегда они правы (видео) (8)
Сергей Семак о пенальти: если все игроки сильно возмущаются, почти всегда они правы (видео) (8)
16:30
Виктор Гончаренко: хотели взять "Уфу" "малой кровью". Большое недовольство Витиньо, Головиным, Кучаевым (видео) (5)
Виктор Гончаренко: хотели взять "Уфу" "малой кровью". Большое недовольство Витиньо, Головиным, Кучаевым (видео) (5)
15:52
ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" (61)
ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" (61)
15:35
"Наполи" разгромил "Кальяри" (1)
"Наполи" разгромил "Кальяри" (1)
12:24
Владимир Маминов: "Тюмень" не создала стопроцентных моментов, но нагнетать обстановку удавалось (1)
Владимир Маминов: "Тюмень" не создала стопроцентных моментов, но нагнетать обстановку удавалось (1)
"Наполи" в 11 матчах Серии А подряд забивает не менее 3 голов
«Наполи» в 7-м туре серии А разгромил «Кальяри» (3:0).
Команда тренера Маурицио Сарри одержала в чемпионате 12 побед подряд с учетом прошлого сезона. В последних 11 матчах в рамках серии А «Наполи» забивал не меньше 3 голов.
В заключительной части прошлого чемпионата команда Сарри последовательно обыграла «Интер» (1:0), «Кальяри» (3:1), «Торино» (5:0), «Фиорентину» (4:1) и «Сампдорию» (4:2). В нынешнем сезоне «Наполи» победил «Верону» (3:1), «Аталанту» (3:1), «Болонью» (3:0), «Беневенто» (6:0), «Лацио» (4:1), СПАЛ (3:2) и «Кальяри» (3:0).
Sports.ru
Команда тренера Маурицио Сарри одержала в чемпионате 12 побед подряд с учетом прошлого сезона. В последних 11 матчах в рамках серии А «Наполи» забивал не меньше 3 голов.
В заключительной части прошлого чемпионата команда Сарри последовательно обыграла «Интер» (1:0), «Кальяри» (3:1), «Торино» (5:0), «Фиорентину» (4:1) и «Сампдорию» (4:2). В нынешнем сезоне «Наполи» победил «Верону» (3:1), «Аталанту» (3:1), «Болонью» (3:0), «Беневенто» (6:0), «Лацио» (4:1), СПАЛ (3:2) и «Кальяри» (3:0).
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