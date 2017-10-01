Вице-президент "Барселоны" подал в отставку из-за решения играть матч с "Лас-Пальмасом"

Вице-президент «Барселоны» Карлес Виларруби подал заявление об отставке.Это произошло перед стартом матча чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом». Сообщается, что Виларруби был не согласен с решением руководства клуба проводит сегодняшнюю игру.Незадолго до игры с «Лас-Пальмасом» представители клуба проводили экстренное собрание. Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу не подтвердил информацию об уходе Виларруби.В Каталонии проходит референдум по вопросу отделения от Испании. На улицах случились столкновения между сторонниками независимости и испанской полицией. Пострадало более 300 человек.