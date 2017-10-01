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Вице-президент "Барселоны" подал в отставку из-за решения играть матч с "Лас-Пальмасом"

Вице-президент «Барселоны» Карлес Виларруби подал заявление об отставке.

Это произошло перед стартом матча чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом». Сообщается, что Виларруби был не согласен с решением руководства клуба проводит сегодняшнюю игру.

Незадолго до игры с «Лас-Пальмасом» представители клуба проводили экстренное собрание. Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу не подтвердил информацию об уходе Виларруби.

В Каталонии проходит референдум по вопросу отделения от Испании. На улицах случились столкновения между сторонниками независимости и испанской полицией. Пострадало более 300 человек.

Sports.ru
Теги: Барселона
Сегодня, 18:01
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(1)
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 18:40) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Футбол давно уже не футбол..


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зенытик команда пида...ов!
Регистрация: 22.05.2015
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