Пике не хотел играть против "Лас-Пальмаса"

Перед стартом матча 7-го тура чемпионата Испании "Барселона" – "Лас-Пальмас" в раздевалке каталонцев произошел небольшой конфликт, утверждает Marca. Защитник хозяев поля Жерар Пике был категорически против проведения встречи, тогда как большинство футболистов выступило за выход на поле.Проведение матча было утверждено в последнюю минуту, но игра проходит без зрителей. Ранее сообщалось, что встреча может быть отменена. Причина – беспорядки, происходящие в Каталонии. В регионе проходит референдум о независимости от Испании. Он не был признан законным испанскими властями, что привело к ряду столкновений граждан с полицией.