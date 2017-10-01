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"Ливерпуль" сыграл вничью с "Ньюкаслом"

Чемпионат Англии

7 тур

"Ньюкасл Юнайтед" - "Ливерпуль" 1:1

Голы: Коутиньо, 29, Хоселу, 36

"Ньюкасл Юнайтед": Эллиотт, Йедлин, Манкильо, Ласcеллс, Кларк, Мерино (Хэйден, 74), Ритчи, Шелви, Атсу, Хоселу (Гейл, 79), Перес

"Ливерпуль": Миньоле, Гомес, Морено, Матип, Ловрен, Хендерсон, Вейналдум, Коутиньо, Салах (Окслейд-Чемберлен, 84), Старридж (Фирмино, 74), Мане (Соланке, 74)
Сегодня, 20:33
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