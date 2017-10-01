"Челси" увеличит зарплату Азара до 340 тысяч евро в неделю?

"Челси" предложил полузащитнику Эдену Азару новый контракт, сообщает Daily Express.По данным источника, новое соглашение рассчитано до 2020 года. Оно подразумевает увеличение зарплаты Азара до 340 тысяч евро в неделю."Челси" хочет обезопасить себя от потери Азара, которым интересовались "Реал" и "Барселона".