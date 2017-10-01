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"Челси" увеличит зарплату Азара до 340 тысяч евро в неделю?

"Челси" предложил полузащитнику Эдену Азару новый контракт, сообщает Daily Express.

По данным источника, новое соглашение рассчитано до 2020 года. Оно подразумевает увеличение зарплаты Азара до 340 тысяч евро в неделю.

"Челси" хочет обезопасить себя от потери Азара, которым интересовались "Реал" и "Барселона".

"СЭ"
Теги: Челси Азар
Сегодня, 20:41
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