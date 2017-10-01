Жерар Пике со слезами на глазах заявил о готовности уйти из сборной Испании (видео)

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике сообщил, что готов перестать выступать за национальную команду, если кто-то из её руководства считает его недостойным этого.«Если кто-то из директоров или испанской федерации футбола верит в то, что я могу быть проблемой или раздражителем для национальной команды, то я готов уйти», — приводит слова Пике Marca.Сегодня, 1 октября, Пике проголосовал за независимость Каталонии, а ранее публично призывал жителей региона поступить таким же образом. Испанские СМИ сообщали, что Херард был в числе игроков «Барселоны», которые были против проведения сегодняшней игры 7-го тура Примеры с «Лас-Пальмасом» в связи с событиями в регионе. Матч, который прошёл без зрителей по решению руководства «Барселоны», завершился победой каталонцев со счётом 3:0. Ранее сообщалось, что «Барселона» хотела перенести игру в связи с проходящим в Каталонии референдумом о независимости, однако руководство лиги в этой просьбе отказало.Референдум о независимости Каталонии начался сегодня утром. Испанская полиция закрывала участки для голосования и выносила с них урны для бюллетеней, однако во многих случаях местным властям удалось организовать голосование. Также в некоторых местах происходили столкновения полиции с жителями региона. Власти Испании называют референдум незаконным.Пике был вызван в сборную Испании на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2018 года со сборными Албании (6 октября) и Израиля (9 октября).