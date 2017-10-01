Жерар Пике со слезами на глазах заявил о готовности уйти из сборной Испании (видео)

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:14
Киевское "Динамо" не смогло одолеть "Зарю", ведя 3:0. В матче забито 8 мячей и показано 9 карточек
Киевское "Динамо" не смогло одолеть "Зарю", ведя 3:0. В матче забито 8 мячей и показано 9 карточек
21:05
Гроза авторитетов? Команда Скрипченко вслед за ничьей со "Спартаком" отбирает очки у "Зенита" (7)
Гроза авторитетов? Команда Скрипченко вслед за ничьей со "Спартаком" отбирает очки у "Зенита" (7)
19:29
Юрий Калитвинцев: мне никто не говорил, что матчи с ЦСКА и «Локомотивом» станут решающими для меня (видео) (5)
Юрий Калитвинцев: мне никто не говорил, что матчи с ЦСКА и «Локомотивом» станут решающими для меня (видео) (5)
19:00
Юрий Сёмин: получал удовольствие всю игру. Обычно наша победа сопровождается большой критикой (видео) (2)
Юрий Сёмин: получал удовольствие всю игру. Обычно наша победа сопровождается большой критикой (видео) (2)
18:22
"Локомотив" разгромил "Динамо" (35)
"Локомотив" разгромил "Динамо" (35)
17:38
Шамиль Газизов: Будогосский скажет, что касание было, только вся страна спросит: "Это что такое?" (9)
Шамиль Газизов: Будогосский скажет, что касание было, только вся страна спросит: "Это что такое?" (9)
16:33
Сергей Семак о пенальти: если все игроки сильно возмущаются, почти всегда они правы (видео) (8)
Сергей Семак о пенальти: если все игроки сильно возмущаются, почти всегда они правы (видео) (8)
16:30
Виктор Гончаренко: хотели взять "Уфу" "малой кровью". Большое недовольство Витиньо, Головиным, Кучаевым (видео) (4)
Виктор Гончаренко: хотели взять "Уфу" "малой кровью". Большое недовольство Витиньо, Головиным, Кучаевым (видео) (4)
15:52
ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" (63)
ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" (63)
15:35
"Наполи" разгромил "Кальяри" (1)
"Наполи" разгромил "Кальяри" (1)
Жерар Пике со слезами на глазах заявил о готовности уйти из сборной Испании (видео)
Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике сообщил, что готов перестать выступать за национальную команду, если кто-то из её руководства считает его недостойным этого.
«Если кто-то из директоров или испанской федерации футбола верит в то, что я могу быть проблемой или раздражителем для национальной команды, то я готов уйти», — приводит слова Пике Marca.
Сегодня, 1 октября, Пике проголосовал за независимость Каталонии, а ранее публично призывал жителей региона поступить таким же образом. Испанские СМИ сообщали, что Херард был в числе игроков «Барселоны», которые были против проведения сегодняшней игры 7-го тура Примеры с «Лас-Пальмасом» в связи с событиями в регионе. Матч, который прошёл без зрителей по решению руководства «Барселоны», завершился победой каталонцев со счётом 3:0. Ранее сообщалось, что «Барселона» хотела перенести игру в связи с проходящим в Каталонии референдумом о независимости, однако руководство лиги в этой просьбе отказало.
Референдум о независимости Каталонии начался сегодня утром. Испанская полиция закрывала участки для голосования и выносила с них урны для бюллетеней, однако во многих случаях местным властям удалось организовать голосование. Также в некоторых местах происходили столкновения полиции с жителями региона. Власти Испании называют референдум незаконным.
Пике был вызван в сборную Испании на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2018 года со сборными Албании (6 октября) и Израиля (9 октября).
ВИДЕО
Чемпионат
«Если кто-то из директоров или испанской федерации футбола верит в то, что я могу быть проблемой или раздражителем для национальной команды, то я готов уйти», — приводит слова Пике Marca.
Сегодня, 1 октября, Пике проголосовал за независимость Каталонии, а ранее публично призывал жителей региона поступить таким же образом. Испанские СМИ сообщали, что Херард был в числе игроков «Барселоны», которые были против проведения сегодняшней игры 7-го тура Примеры с «Лас-Пальмасом» в связи с событиями в регионе. Матч, который прошёл без зрителей по решению руководства «Барселоны», завершился победой каталонцев со счётом 3:0. Ранее сообщалось, что «Барселона» хотела перенести игру в связи с проходящим в Каталонии референдумом о независимости, однако руководство лиги в этой просьбе отказало.
Референдум о независимости Каталонии начался сегодня утром. Испанская полиция закрывала участки для голосования и выносила с них урны для бюллетеней, однако во многих случаях местным властям удалось организовать голосование. Также в некоторых местах происходили столкновения полиции с жителями региона. Власти Испании называют референдум незаконным.
Пике был вызван в сборную Испании на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2018 года со сборными Албании (6 октября) и Израиля (9 октября).
ВИДЕО
Чемпионат
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.