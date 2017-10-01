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Судья отменил гол "Ювентуса" после видеоповтора из-за фола в центре поля

В матче 7-го тура Серии А между "Аталантой" и "Ювентусом" при счёте 1:2 была использована система видеоповторов. Причём арбитр Антонио Домато отменил гол после подсказки видеоассистента о том, что ещё в центре поля игрок туринцев Штефан Лихштайнер локтем отмахнулся от соперника. В итоге гол Марио Манджукича, а Лихштайнер получил жёлтую карточку за удар по лицу соперника.
Теги: Ювентус Аталанта Манджукич Видеоповторы
Вчера, 23:06
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