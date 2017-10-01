Болельщики "Реала" устроили патриотическую акцию в ответ на каталонский референдум

Болельщики «Реала» во время домашнего матча 12-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом» провели акцию патриотизма в ответ на референдум в Каталонии, сообщает Mundo Deportivo.До начала встречи фанатам раздавались листовки со словами: «Сохрани эту листовку у себя в кармане, а на 12-й минуте встань и подними флаг над головой, потому что мы – игроки под номером 12, и все мы – Испания». Таким образом, на 12-й минуте встречи «сливочных» с каталонской командой на трибунах появилось большое количество испанских флагов.Сегодня, 1 октября, с утра в Каталонии проходил референдум независимости. Испанские власти признали его незаконным, в связи с чем в регионе произошли столкновения местных жителей с полицией.