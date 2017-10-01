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Болельщики "Реала" устроили патриотическую акцию в ответ на каталонский референдум

Болельщики «Реала» во время домашнего матча 12-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом» провели акцию патриотизма в ответ на референдум в Каталонии, сообщает Mundo Deportivo.

До начала встречи фанатам раздавались листовки со словами: «Сохрани эту листовку у себя в кармане, а на 12-й минуте встань и подними флаг над головой, потому что мы – игроки под номером 12, и все мы – Испания». Таким образом, на 12-й минуте встречи «сливочных» с каталонской командой на трибунах появилось большое количество испанских флагов.

Сегодня, 1 октября, с утра в Каталонии проходил референдум независимости. Испанские власти признали его незаконным, в связи с чем в регионе произошли столкновения местных жителей с полицией.

Чемпионат
Теги: Реал Барселона
Вчера, 23:19
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№1 Написал: нетрал (Вчера, 23:25) #
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Болеет за:
«Зенит»
и что испания введет танки?
Регистрация: 26.04.2017
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