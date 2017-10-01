31-летний грузинский вратарь потерял сознание на разминке перед матчем и умер

Вратарь грузинского "Зугдиди" Шота Маминашвили ушёл из жизни. Об этом в своём Фэйсбуке сообщил главный тренер «Гурии» Гия Гурули."Трагедия произошла сегодня в Мцхете перед матчем первой лиги Грузии между клубами «Зугдиди» и «ВИТ Джорджия».31-летний Шота Маминашвили потерял сознание во время разминки, после чего скончался в больнице, куда его привезли со стадиона. Матч был отменен", — сообщил Гурули.