Английским игрокам разрешат встречи с семьей во время чемпионата мира-2018

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что не будет запрещать футболистам команды встречаться в отеле с семьей во время чемпионата мира по футболу."Не помню, чтобы на каком-либо турнире члены семей были рядом с игроками всё время, но я не против того, чтобы игроки виделись с родными на следующий день после игры. Мы хотим создать среду, в которой игроки будут чувствовать себя расслаблено, иначе атмосфера в коллективе может превратиться в мыльный пузырь", — цитирует Саутгейта The Guardian.