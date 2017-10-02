Опрос:

Новости партнеров

Английским игрокам разрешат встречи с семьей во время чемпионата мира-2018

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что не будет запрещать футболистам команды встречаться в отеле с семьей во время чемпионата мира по футболу.

"Не помню, чтобы на каком-либо турнире члены семей были рядом с игроками всё время, но я не против того, чтобы игроки виделись с родными на следующий день после игры. Мы хотим создать среду, в которой игроки будут чувствовать себя расслаблено, иначе атмосфера в коллективе может превратиться в мыльный пузырь", — цитирует Саутгейта The Guardian.

"Газета.ру"
Теги: Сборная Англии
Сегодня, 06:29
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.