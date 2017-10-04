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Копия "Золотого мяча" Роналду была продана за 600 тысяч евро на аукционе

Копия "Золотого мяча", полученного португальским футболистом Криштиану Роналду в 2013 голу, продана на благотворительном аукционе за €600 тысяч.

Покупателем стал израильский миллиардер Идан Офер. Вырученные от аукциона средства будут направлены в фонд Make-A-Wish, помогающий тяжелобольным детям.

"Газета.ру"
Теги: Роналду Реал
Сегодня, 02:51
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