Футбольная лига Франции обязала "ПСЖ" объясниться с Атемом Бен Арфа

Правовая комиссия профессиональной футбольной лиги Франции обязала "ПСЖ" разъяснить полузащитнику Атему Бен Арфа условия тренировок, сообщает L'Equipe.30-летний француз, имеющий контракт с парижанами до конца сезона, тренируется со второй командой по решению главного тренера Унаи Эмери.У парижского клуба есть две недели, чтобы объясниться с игроком в письменной форме. Затем комиссия примет непосредственное решение или вызовет руководство "ПСЖ", чтобы прояснить ситуацию.