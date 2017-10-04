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Футбольная лига Франции обязала "ПСЖ" объясниться с Атемом Бен Арфа

Правовая комиссия профессиональной футбольной лиги Франции обязала "ПСЖ" разъяснить полузащитнику Атему Бен Арфа условия тренировок, сообщает L'Equipe.

30-летний француз, имеющий контракт с парижанами до конца сезона, тренируется со второй командой по решению главного тренера Унаи Эмери.

У парижского клуба есть две недели, чтобы объясниться с игроком в письменной форме. Затем комиссия примет непосредственное решение или вызовет руководство "ПСЖ", чтобы прояснить ситуацию.

СЭ
Теги: ПСЖ
Сегодня, 08:19
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