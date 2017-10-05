Жерар Пике и Рамос создадут совместный спортивный проект

Футболист "Барселоны" Жерар Пике и защитник "Реала" Серхио Рамос работают над созданием специального проекта.Предположительно, футболисты сборной Испании Пике и Рамос могут запустить блог для спортсменов.В качестве примера приводится американский сайт The Players' Tribune ("Трибуна для игроков"), где ведущие спортсмены и функционеры напрямую общаются с болельщиками.