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Жерар Пике и Рамос создадут совместный спортивный проект

Футболист "Барселоны" Жерар Пике и защитник "Реала" Серхио Рамос работают над созданием специального проекта.

Предположительно, футболисты сборной Испании Пике и Рамос могут запустить блог для спортсменов.

В качестве примера приводится американский сайт The Players' Tribune ("Трибуна для игроков"), где ведущие спортсмены и функционеры напрямую общаются с болельщиками.

"Газета.ру"
Теги: Пике Рамос
Сегодня, 00:32
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