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Гарри Кейн: не буду исключать того, что когда-нибудь буду играть в Испании или другой стране

Форвард "Тоттенхема" Гарри Кейн рассказал о возможном продолжении карьеры в клубе другой страны.

"Не буду исключать того, что когда-нибудь буду играть в Испании или другой стране. Это не означает, что я обязательно уйду. В данный момент я счастлив в "Тоттенхэме", посмотрим, что произойдёт в будущем", — цитирует Кейна The Telegraph.

"Газета.ру"
Теги: Кейн Тоттенхэм
Сегодня, 05:08
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