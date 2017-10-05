Гарри Кейн: не буду исключать того, что когда-нибудь буду играть в Испании или другой стране

Форвард "Тоттенхема" Гарри Кейн рассказал о возможном продолжении карьеры в клубе другой страны."Не буду исключать того, что когда-нибудь буду играть в Испании или другой стране. Это не означает, что я обязательно уйду. В данный момент я счастлив в "Тоттенхэме", посмотрим, что произойдёт в будущем", — цитирует Кейна The Telegraph.