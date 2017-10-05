"Лестер" может обратиться в CAS по поводу трансфера Адриена Силвы

"Лестер" может обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), чтобы добиться положительного решения от ФИФА зарегистрировать трансфер полузащитника Адриена Силвы из "Спортинга". Накануне стало известно, что ФИФА отклонила апелляцию английского клуба на отказ зарегистрировать трансфер футболиста.В последний день летнего трансферного окна "Лестер" на 14 секунд опоздал с регистрацией Силвы, о переходе которого удалось договориться с лиссабонским "Спортингом". ФИФА из-за небольшого опоздания отказалась принять от английского и португальского клубов необходимые документы для регистрации игрока, и после многочисленных совещаний руководство "Лестера" приняло решение направить в ФИФА апелляцию."Лестер" уверен в своей правоте и даже нанял IT-специалистов, которые проверили клубные компьютеры и нашли доказательства, что "Лестер" успел совершить переход до закрытия трансферного окна.