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"Лестер" может обратиться в CAS по поводу трансфера Адриена Силвы

"Лестер" может обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), чтобы добиться положительного решения от ФИФА зарегистрировать трансфер полузащитника Адриена Силвы из "Спортинга". Накануне стало известно, что ФИФА отклонила апелляцию английского клуба на отказ зарегистрировать трансфер футболиста.

В последний день летнего трансферного окна "Лестер" на 14 секунд опоздал с регистрацией Силвы, о переходе которого удалось договориться с лиссабонским "Спортингом". ФИФА из-за небольшого опоздания отказалась принять от английского и португальского клубов необходимые документы для регистрации игрока, и после многочисленных совещаний руководство "Лестера" приняло решение направить в ФИФА апелляцию.

"Лестер" уверен в своей правоте и даже нанял IT-специалистов, которые проверили клубные компьютеры и нашли доказательства, что "Лестер" успел совершить переход до закрытия трансферного окна.

Чемпионат
Теги: Лестер
Сегодня, 10:21
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