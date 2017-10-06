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"Барселона" призвала к диалогу для урегулирования ситуации в Каталонии

Президент "Барселонаы" Хосеп Бартомеу призвал к диалогу для урегулирования политической ситуации в Каталонии.

"ФК "Барселона" как одна из ведущих организаций в стране призывает к диалогу и переговорам для поиска политических решений с целью урегулирования ситуации, происходящей в Каталонии, и для этого необходимо проявлять предельное уважение к желанию большинства каталонцев принять решение о своем будущем.

Мы официально поддерживаем создание Независимой комиссии по посредничеству, диалогу и примирению, которую поддерживает Ассоциация адвокатов Барселоны", — сказал Бартомеу.

Ранее сообщалось, что референдум о независимости Каталонии стал причиной конфликта между защитниками сборной Испании Серхио Рамосом и Жераром Пике.

"Газета.ру"
Теги: Барселона
Сегодня, 00:56
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