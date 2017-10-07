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Агент Шакиры: слухи о расставании распространяются, чтобы причинить вред Пике

Рекламный агент певицы Шакиры опроверг информацию о расставании артистки с защитником "Барселоны" Жераром Пике. Ранее портал Cotilleo сообщил, что Шакира съехала от Пике и живет отдельно.

- У них все по-прежнему. Эти слухи распространяют люди, которые хотят причинить Пике вред, - цитирует агента "СЭ" со ссылкой на Hola.

О разрыве пары в СМИ заговорили в сентябре. Отмечалось, что они не появлялись вместе на публике после свадьбы Лионеля Месси. Кроме того, по версии Rating Cero, средний палец, который Пике показал в матче 3-го тура чемпионата Испании против "Эспаньола" (5:0), адресовался именно Шакире.
Теги: Пике
Сегодня, 08:26
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