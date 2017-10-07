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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Хавьер Тебас: если Федерация футбола Каталонии отделится, то "Барселона" и "Эспаньол" не смогут играть в Испании
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о последствиях возможного выхода Каталонии из состава Испании.
"Сценарий о возможной независимости нужно анализировать легально. Думаю, что мы доиграем чемпионат даже в случае объявления независимости еще до конца сезона. Но я не уверен. Конечно, если это произойдет, мы немедленно уточним позицию каталонских клубов по этому вопросу.
Если каталонские клубы поддержат независимость, они будут вне испанской юрисдикции и не смогут играть в чемпионате Испании согласно законам. Только если каталонская федерация футбола останется под руководством испанской.
Еще пару месяцев назад я не мог представить Ла Лигу без "Барсы" и "Эспаньола", но сейчас, к сожалению, могу. Мы немного потеряем в значимости как чемпионат, но быстро восстановимся.
Могут ли игроки каталонских клубов стать свободными агентами? Если ФИФА не примет в свой состав каталонскую федерацию футбола, тогда такое может произойти, потому что федерация будет вне рынка.
Не знаю, могут ли "Барселона" и "Эспаньол" посреди сезона выйти из чемпионата. Это как шахматы. Посмотрим. Все зависит от каталонской федерации. Если они захотят выйти из Испании, они не смогут участвовать в испанских соревнованиях", – цитирует Тебаса "Sports.ru" со ссылкой на Football Espana.
"Сценарий о возможной независимости нужно анализировать легально. Думаю, что мы доиграем чемпионат даже в случае объявления независимости еще до конца сезона. Но я не уверен. Конечно, если это произойдет, мы немедленно уточним позицию каталонских клубов по этому вопросу.
Если каталонские клубы поддержат независимость, они будут вне испанской юрисдикции и не смогут играть в чемпионате Испании согласно законам. Только если каталонская федерация футбола останется под руководством испанской.
Еще пару месяцев назад я не мог представить Ла Лигу без "Барсы" и "Эспаньола", но сейчас, к сожалению, могу. Мы немного потеряем в значимости как чемпионат, но быстро восстановимся.
Могут ли игроки каталонских клубов стать свободными агентами? Если ФИФА не примет в свой состав каталонскую федерацию футбола, тогда такое может произойти, потому что федерация будет вне рынка.
Не знаю, могут ли "Барселона" и "Эспаньол" посреди сезона выйти из чемпионата. Это как шахматы. Посмотрим. Все зависит от каталонской федерации. Если они захотят выйти из Испании, они не смогут участвовать в испанских соревнованиях", – цитирует Тебаса "Sports.ru" со ссылкой на Football Espana.
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