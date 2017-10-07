Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Хавьер Тебас: если Федерация футбола Каталонии отделится, то "Барселона" и "Эспаньол" не смогут играть в Испании

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о последствиях возможного выхода Каталонии из состава Испании.

"Сценарий о возможной независимости нужно анализировать легально. Думаю, что мы доиграем чемпионат даже в случае объявления независимости еще до конца сезона. Но я не уверен. Конечно, если это произойдет, мы немедленно уточним позицию каталонских клубов по этому вопросу.

Если каталонские клубы поддержат независимость, они будут вне испанской юрисдикции и не смогут играть в чемпионате Испании согласно законам. Только если каталонская федерация футбола останется под руководством испанской.

Еще пару месяцев назад я не мог представить Ла Лигу без "Барсы" и "Эспаньола", но сейчас, к сожалению, могу. Мы немного потеряем в значимости как чемпионат, но быстро восстановимся.

Могут ли игроки каталонских клубов стать свободными агентами? Если ФИФА не примет в свой состав каталонскую федерацию футбола, тогда такое может произойти, потому что федерация будет вне рынка.

Не знаю, могут ли "Барселона" и "Эспаньол" посреди сезона выйти из чемпионата. Это как шахматы. Посмотрим. Все зависит от каталонской федерации. Если они захотят выйти из Испании, они не смогут участвовать в испанских соревнованиях", – цитирует Тебаса "Sports.ru" со ссылкой на Football Espana.
Теги: Барселона Эспаньол
Сегодня, 12:33
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.