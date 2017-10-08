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Владельцы "Ливерпуля" могут продать клуб китайским инвесторам за 1 млрд фунтов

Китайские инвесторы могут приобрести "Ливерпуль" за ?1 млрд у американской компании Fenway Sports Group (FSG), которая на данный момент владеет клубом.

На матче "Ливерпуля" с "Ньюкаслом" в рамках чемпионата Англии была замечена Аманда Стейвли, которая в прошлом году вела переговоры о продаже клуба между одним из основателей FSG Томом Вернером и бизнесменами из Китая.

В 2010 году FSG приобрела "Ливерпуль" у американских бизнесменов за ?300 млн.

"Газета.ру"
Теги: Ливерпуль
Сегодня, 18:14
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