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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Владельцы "Ливерпуля" могут продать клуб китайским инвесторам за 1 млрд фунтов
Китайские инвесторы могут приобрести "Ливерпуль" за ?1 млрд у американской компании Fenway Sports Group (FSG), которая на данный момент владеет клубом.
На матче "Ливерпуля" с "Ньюкаслом" в рамках чемпионата Англии была замечена Аманда Стейвли, которая в прошлом году вела переговоры о продаже клуба между одним из основателей FSG Томом Вернером и бизнесменами из Китая.
В 2010 году FSG приобрела "Ливерпуль" у американских бизнесменов за ?300 млн.
"Газета.ру"
На матче "Ливерпуля" с "Ньюкаслом" в рамках чемпионата Англии была замечена Аманда Стейвли, которая в прошлом году вела переговоры о продаже клуба между одним из основателей FSG Томом Вернером и бизнесменами из Китая.
В 2010 году FSG приобрела "Ливерпуль" у американских бизнесменов за ?300 млн.
"Газета.ру"
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