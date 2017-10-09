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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Месси, Кавани и Бензема – в числе претендентов на "Золотой мяч"
Журнал France Football продолжает называть имена номинантов на "Золотой мяч"-2017.
Всего в расширенном списке будет 30 человек, которые будут названы в течение дня. Список будет дополняться.
Неймар («ПСЖ»), Лука Модрич, Марсело, Серхио Рамос (все – «Реал»), Пауло Дибала («Ювентус»), Нголо Канте («Челси»), Луис Суарес («Барселона»), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»), Ян Облак («Атлетико»), Дрис Мертенс («Наполи»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Роберт Левандовски («Бавария»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Эдин Джеко («Рома»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Тони Кроос («Реал»), Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Садьо Мане («Ливерпуль»), Радамель Фалькао («Монако»), Лионель Месси («Барселона»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Боруссия Д), Эдинсон Кавани («ПСЖ»), Матс Хуммельс («Бавария»), Карим Бензема («Реал»).
Sports.ru
Всего в расширенном списке будет 30 человек, которые будут названы в течение дня. Список будет дополняться.
Неймар («ПСЖ»), Лука Модрич, Марсело, Серхио Рамос (все – «Реал»), Пауло Дибала («Ювентус»), Нголо Канте («Челси»), Луис Суарес («Барселона»), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»), Ян Облак («Атлетико»), Дрис Мертенс («Наполи»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Роберт Левандовски («Бавария»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Эдин Джеко («Рома»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Тони Кроос («Реал»), Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Садьо Мане («Ливерпуль»), Радамель Фалькао («Монако»), Лионель Месси («Барселона»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Боруссия Д), Эдинсон Кавани («ПСЖ»), Матс Хуммельс («Бавария»), Карим Бензема («Реал»).
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