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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Иньеста может покинуть "Берселону", несмотря на пожизненный контракт
Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста, 6 октября подписавший пожизненный контракт с родным клубом, сможет покинуть команду по собственном желанию.
Отмечается, в контракте игрока есть пункт, который позволяет ему покинуть каталонский клуб по собственному желанию. Для этого футболисту необходимо будет заранее предупредить команду до 30 апреля каждого года. Если Иньеста покинет "Барселону", то он получит денежный бонус.
Андрес Иньеста является воспитанником "Барселоны", за основную команду клуба он выступает с 2002 года. С тех пор он сыграл за каталонский клуб более 400 матчей и забил 34 гола, в составе сине-гранатовых он стал восьмикратным чемпионом Испании, пятикратным обладателем Кубка и семикратным — Суперкубка страны, также в его активе четыре победы в Лиге чемпионов.
"Газета.ру"
Отмечается, в контракте игрока есть пункт, который позволяет ему покинуть каталонский клуб по собственному желанию. Для этого футболисту необходимо будет заранее предупредить команду до 30 апреля каждого года. Если Иньеста покинет "Барселону", то он получит денежный бонус.
Андрес Иньеста является воспитанником "Барселоны", за основную команду клуба он выступает с 2002 года. С тех пор он сыграл за каталонский клуб более 400 матчей и забил 34 гола, в составе сине-гранатовых он стал восьмикратным чемпионом Испании, пятикратным обладателем Кубка и семикратным — Суперкубка страны, также в его активе четыре победы в Лиге чемпионов.
"Газета.ру"
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