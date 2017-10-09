Определены все претенденты на премию "Золотой мяч"

Определены все претенденты на приз лучшему футболисту года "Золотой мяч".Список номинантов на премию:Неймар («ПСЖ»),Пауло Дибала («Ювентус»),Лука Модрич («Реал»),Марсело («Реал»),Н'Голо Канте («Челси»),Луис Суарес («Барселона»),Серхио Рамос («Реал»),Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»),Ян Облак («Атлетико»),Дрис Мертенс («Наполи»),Роберт Левандовски («Бавария),Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»),Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»),Эдин Джеко («Рома»),Кевин Де Брейне («Манчестер Сити»),Джанлуиджи Буффон («Ювентуса»),Антуан Гризманн («Атлетико»),Радамель Фалькао («Монако»),Тони Кроос («Реала»),Садио Мане («Ливерпуля»),Лионель Месси («Барселона»),Пьер-Эмерик Обамейянг («Боруссия» Д),Эдинсон Кавани («ПСЖ»),Матс Хуммельс («Бавария»),Карим Бензема («Реал»),Криштиану Роналду («Реал»),Эден Азар («Челси»),Леонардо Бонуччи («Милан»),Иско («Реал»)Килиан Мбаппе («ПСЖ»).