Джанлуиджи Буффон может стать министром спорта Италии

Итальянский искусствовед и писатель Витторио Сгарби сообщил, что готов сделать вратаря сборной Италии и "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона новым министром спорта Италии.Сгарби сдержит свое слово, если добьется победы на выборах его новой политической партии "Возрождение"."Если мы выиграем выборы, Буффон будет новым министром спорта Италии. Джанлуиджи является уравновешенным человеком, который выступает за национальную сборную и в скором времени закончит карьеру. Он интересуется искусством и политикой.Буффон проявил интерес к предложениям, которые выдвинула наша партия. Он написал об этом мне. Вместе с Буффоном я побывал на художественной выставке в Триесте, где он сообщил о поддержке со своей стороны", — говорит Сгарби.