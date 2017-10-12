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Восемь человек пострадали после аварии автобуса с футболистами в Мексике

В мексиканском штате Морелос перевернулся автобус с футбольной командой.

Отмечается, что в ДТП получили травмы восемь футболистов и членов тренерского штаба. Обстоятельства аварии выясняются. Согласно предварительной версии, причиной аварии стал отказ тормозной системы транспортного средства. Пострадавшим была оказана необходимая помощь.

"Газета.ру"
Сегодня, 01:50
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