Восемь человек пострадали после аварии автобуса с футболистами в Мексике

В мексиканском штате Морелос перевернулся автобус с футбольной командой.Отмечается, что в ДТП получили травмы восемь футболистов и членов тренерского штаба. Обстоятельства аварии выясняются. Согласно предварительной версии, причиной аварии стал отказ тормозной системы транспортного средства. Пострадавшим была оказана необходимая помощь.