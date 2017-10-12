Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Роберто Манчини: "Милан" сейчас расплачивается за многие изменения перед сезоном

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини высказался относительно предстоящего миланского дерби "Интер" - "Милан".

"Я не хочу делать прогнозы, я просто надеюсь, что "Интер" хорошо выступит. Они хорошо начали сезон. Игроки уже давно знают друг друга, их команда изменилась немого меньше, чем «Милан».

Дерби – важный матч сезона. Безусловно, каждый ощущает дополнительное давление. Но этот матч стоит трех очков. Если победит "Интер", то он оторвется от "Милана" на 10 очков. А это много. Поэтому у "Милана" больше рисков.

"Милан" сейчас расплачивается за многие изменения перед сезоном. Но у них есть качественные игроки. Думаю, что оба миланских клуба попадут в Лигу чемпионов", – цитирует Манчини Sports.ru со ссылкой на Football Italia.
Теги: Манчини Интер Милан
Сегодня, 10:53
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.