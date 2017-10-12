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Болельщика, пытавшегося атаковать Килиана Мбаппе, отстранили от футбола на 4 года

Болельщику "Селтика" Джону Хаттону, пытавшемуся напасть на нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе, в течение четырёх лет запрещено посещать стадионы Великобритании, передает "Чемпионат" со ссылкой на Le Figaro.

В матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Селтиком" и "ПСЖ" (0:5) фанат выбежал на поле и почти добежал до 18-летнего футболиста, однако его успели схватить стюарды.

Накануне Хаттон предстал перед судом. 21-летний болельщик был приговорён к 160 часам общественных работ. Также ему запретили посещать стадионы по всей Великобритании до 2021 года.
Теги: Мбаппе
Сегодня, 11:53
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