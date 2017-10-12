Болельщика, пытавшегося атаковать Килиана Мбаппе, отстранили от футбола на 4 года

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
10:30
Президент "Днепра-1": какая-то куча отбросов вломилась в сектор, буцая ногами детей-сирот (видео) (4)
Президент "Днепра-1": какая-то куча отбросов вломилась в сектор, буцая ногами детей-сирот (видео) (4)
07:48
На реконструкцию стадиона им. Стрельцова новые владельцы "Торпедо" могут потратить 8 млрд рублей (4)
На реконструкцию стадиона им. Стрельцова новые владельцы "Торпедо" могут потратить 8 млрд рублей (4)
Вчера, 23:48
Марсело Брозович пропустит месяц из-за травмы
Марсело Брозович пропустит месяц из-за травмы
Вчера, 23:24
Сергей Силкин: мне понравилась игра Лунева в матче с Ираном (1)
Сергей Силкин: мне понравилась игра Лунева в матче с Ираном (1)
Вчера, 23:15
Netflix снимает документальный фильм про "Ювентус"
Netflix снимает документальный фильм про "Ювентус"
Вчера, 22:43
Максим Беляев: когда закончился контракт с "Локомотивом", хотел на все плюнуть и уехать за границу
Максим Беляев: когда закончился контракт с "Локомотивом", хотел на все плюнуть и уехать за границу
Вчера, 22:35
"Райо Вальекано" выиграл в суде дело против Зозули (1)
"Райо Вальекано" выиграл в суде дело против Зозули (1)
Вчера, 22:30
Сергей Милинкович-Савич заинтересовал "Манчестер Сити" (1)
Сергей Милинкович-Савич заинтересовал "Манчестер Сити" (1)
Вчера, 21:39
Луиш Фигу стал советником УЕФА
Луиш Фигу стал советником УЕФА
Вчера, 20:50
Николас Пареха не сыграет со "Спартаком" (5)
Николас Пареха не сыграет со "Спартаком" (5)
Вчера, 20:33
Губернатор Ростовской области поручил обеспечить детей до 13 лет бесплатными или льготными билетами (4)
Губернатор Ростовской области поручил обеспечить детей до 13 лет бесплатными или льготными билетами (4)
Вчера, 20:26
Андрей Бутенко: РФС найдет персонал для просмотра видеоповторов в Краснодаре к 3 декабря (2)
Андрей Бутенко: РФС найдет персонал для просмотра видеоповторов в Краснодаре к 3 декабря (2)
Болельщика, пытавшегося атаковать Килиана Мбаппе, отстранили от футбола на 4 года
Болельщику "Селтика" Джону Хаттону, пытавшемуся напасть на нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе, в течение четырёх лет запрещено посещать стадионы Великобритании, передает "Чемпионат" со ссылкой на Le Figaro.
В матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Селтиком" и "ПСЖ" (0:5) фанат выбежал на поле и почти добежал до 18-летнего футболиста, однако его успели схватить стюарды.
Накануне Хаттон предстал перед судом. 21-летний болельщик был приговорён к 160 часам общественных работ. Также ему запретили посещать стадионы по всей Великобритании до 2021 года.
В матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Селтиком" и "ПСЖ" (0:5) фанат выбежал на поле и почти добежал до 18-летнего футболиста, однако его успели схватить стюарды.
Накануне Хаттон предстал перед судом. 21-летний болельщик был приговорён к 160 часам общественных работ. Также ему запретили посещать стадионы по всей Великобритании до 2021 года.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.