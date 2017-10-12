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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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На реконструкцию стадиона им. Стрельцова новые владельцы "Торпедо" могут потратить 8 млрд рублей (3)
На реконструкцию стадиона им. Стрельцова новые владельцы "Торпедо" могут потратить 8 млрд рублей (3)
СМИ: "Барселона" готова заплатить Месси 80 млн фунтов за то, чтобы он продлил контракт
Руководство "Барселоны" готово предложить аргентинскому нападающему Лионелю Месси 80 млн в качестве подписного бонуса за продление контракта.
Деньги на новый контракт с Месси каталонская команда получит благодаря продажи права на название домашнего стадиона "Камп Ноу".
Отмечается, что аргентинский игрок будет получать ?500 тыс. в неделю. Нынешний контракт 30-летнего форварда с клубом истекает 30 июня 2018 года.
"Газета.ру"
Деньги на новый контракт с Месси каталонская команда получит благодаря продажи права на название домашнего стадиона "Камп Ноу".
Отмечается, что аргентинский игрок будет получать ?500 тыс. в неделю. Нынешний контракт 30-летнего форварда с клубом истекает 30 июня 2018 года.
"Газета.ру"
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