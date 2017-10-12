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СМИ: "Барселона" готова заплатить Месси 80 млн фунтов за то, чтобы он продлил контракт

Руководство "Барселоны" готово предложить аргентинскому нападающему Лионелю Месси 80 млн в качестве подписного бонуса за продление контракта.

Деньги на новый контракт с Месси каталонская команда получит благодаря продажи права на название домашнего стадиона "Камп Ноу".

Отмечается, что аргентинский игрок будет получать ?500 тыс. в неделю. Нынешний контракт 30-летнего форварда с клубом истекает 30 июня 2018 года.

"Газета.ру"
Теги: Месси Барселона
Сегодня, 17:23
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