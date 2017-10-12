"Реал" и "Манчестер Юнайтед" интересуются Кейном

"Реал" и "Манчестер Юнайтед" хотят приобрести нападающего "Тоттенхэма" Гарри Кейна.Отмечается, что "сливочные" готовы заплатить за Кейна ?170 млн. Кроме того, форвард "Тоттенхэма" является одной из главных целей «красных дьяволов» в летнее трансферное окно 2018 года. Главный тренер "Манчестер Юнайтед" сообщал о заинтересованности в приобретении английского футболиста.Действующий контракт Кейна со "шпорами" рассчитан до 30 июня 2022 года.Ранее стало известно, что 24-летний нападающий был включен в список номинантов на премию "Золотой мяч".