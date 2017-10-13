Жером Вальке отверг выдвинутые прокуратурой обвинения

Бывший генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) француз Жером Вальке отверг обвинения, выдвинутые против него прокуратурой Швейцарии."Вальке покинул офис прокуратуры Швейцарии, где провел весь день. Он не был заключен под стражу. Вальке отвергает все обвинения в свой адрес", — сообщил адвокат Вальке.Ранее сообщалось, что швейцарская прокуратура проводит 25 расследований случаев коррупции, связанных с ФИФА и чемпионатами мира.