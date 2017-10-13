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Голуби портят газон на стадионе "Вильярреала"

"Вильярреал" страдает от нашествия голубей на поле домашнего стадиона "Эль-Мадригал", сообщает интернет-издание Marca.

Отмечается, что в последнее время все большее количество голубей гнездится на газоне "Эль-Мадригала". Они клюют семена, а также являются источником антисанитарии и переносят различные заболевания.

Для борьбы с голубями руководство "Вильярреала" запустило в район стадиона несколько хищных птиц, а также применяет ультразвуковые системы для отпугивания птиц.

"Газета.ру"
Теги: Вильярреал
Сегодня, 04:38
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