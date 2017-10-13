Киберфутболист Ruha покинул киевское "Динамо" из-за невыплат зарплаты

Украинский киберфутболист Руслан "Ruha" Сорока объявил о своем решении покинуть киевское "Динамо"?.На своем Youtube-канале он рассказал о том, что за весь период работы с июля этого года в киберкоманде украинского клуба он получил зарплату всего лишь один раз.Ruha пытался решить возникшую ситуацию с руководством киберотеделения "Динамо", но сделать этого не удалось, поэтому он решил уйти, так как по контракту с клубом, он не имел права зарабатывать деньги с помощью рекламы в своих роликах.