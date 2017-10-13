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Киберфутболист Ruha покинул киевское "Динамо" из-за невыплат зарплаты

Украинский киберфутболист Руслан "Ruha" Сорока объявил о своем решении покинуть киевское "Динамо"?.

На своем Youtube-канале он рассказал о том, что за весь период работы с июля этого года в киберкоманде украинского клуба он получил зарплату всего лишь один раз.

Ruha пытался решить возникшую ситуацию с руководством киберотеделения "Динамо", но сделать этого не удалось, поэтому он решил уйти, так как по контракту с клубом, он не имел права зарабатывать деньги с помощью рекламы в своих роликах.

СЭ
Теги: Динамо Киев
Сегодня, 12:36
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2
(2)
№2 Написал: командир (Сегодня, 13:38) #
  • -1
  •  (3)
online

и нахер нам это знать?
Регистрация: 7.03.2016
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 13:33) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Бессмертный киборг


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
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