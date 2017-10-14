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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Слуцкий об упущенной на 96-й минуте победе: меня сейчас переполняют ужасные эмоции
Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий подвел итоги матча 12-го тура чемпионшипа против «Норвича» (1:1).
«Меня сейчас переполняют ужасные чувства. Очень сложно анализировать игру сейчас. Играли вдесятером 35 минут и пропустили на шестой минуте дополнительного времени. Просто потеряли концентрацию.
Несмотря на это, я очень горд, потому что семь игроков стартового состава играли за свои сборные. Проявили характер, играли компактно и дисциплинированно. Но этот результат очень тяжело принять», – цитирует Слуцкого Sports.ru со ссылкой на твиттер «Халла».
«Меня сейчас переполняют ужасные чувства. Очень сложно анализировать игру сейчас. Играли вдесятером 35 минут и пропустили на шестой минуте дополнительного времени. Просто потеряли концентрацию.
Несмотря на это, я очень горд, потому что семь игроков стартового состава играли за свои сборные. Проявили характер, играли компактно и дисциплинированно. Но этот результат очень тяжело принять», – цитирует Слуцкого Sports.ru со ссылкой на твиттер «Халла».
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