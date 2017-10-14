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Слуцкий об упущенной на 96-й минуте победе: меня сейчас переполняют ужасные эмоции

Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий подвел итоги матча 12-го тура чемпионшипа против «Норвича» (1:1).

«Меня сейчас переполняют ужасные чувства. Очень сложно анализировать игру сейчас. Играли вдесятером 35 минут и пропустили на шестой минуте дополнительного времени. Просто потеряли концентрацию.

Несмотря на это, я очень горд, потому что семь игроков стартового состава играли за свои сборные. Проявили характер, играли компактно и дисциплинированно. Но этот результат очень тяжело принять», – цитирует Слуцкого Sports.ru со ссылкой на твиттер «Халла».
Теги: Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 22:45
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№3 Написал: Frankenstein (Сегодня, 23:11) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Очень интересно. У Слуцкого сборная мира , а может хотя бы Европы? И это в пердиве. Ничего не понял.

физруку состав в пердиве дали с игроками сборной и все равно отговорки лепит какие то несуразные.Ты только вдумайся в первой лиге команда играет и делегирует 7 игроков в сборные,а Слуцкий это чуть ли не в минус переворачивает,смехота
Регистрация: 3.08.2016
№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 23:03) #
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online

семь игроков стартового состава играли за свои сборные.

Очень интересно. У Слуцкого сборная мира , а может хотя бы Европы? И это в пердиве. Ничего не понял.


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Регистрация: 24.02.2007
№1 Написал: Frankenstein (Сегодня, 22:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
а сколько радости было после победы над таким же днищем как и Халл,радуйся что хоть ничью зацепили,в следующем туре и вовсе могут ваш евреский рассадник физруков разогнать
Регистрация: 3.08.2016
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