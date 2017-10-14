Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Павел Недвед: если у Дибалы есть яйца, он останется в "Ювентусе"

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед заявил, что нападающий Пауло Дибала должен остаться в команде.

«Дибала станет величайшим из людей в футболе, ведь Месси – не человек, а инопланетянин. Пауло имеет голову на плечах и работает над ошибками.

Надеюсь, никто не заберет его у нас. Хотя, после трансфера Неймара в «ПСЖ» я убедился, что все возможно. Игрок сам должен принять решение: если у него есть яйца, то он останется в «Ювентусе».

Если же футболист думает только о деньгах, он определенно сделает неверный шаг», — сказал Недвед.

Sports.ru
Теги: Недвед Ювентус Дибала
Вчера, 23:29
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.