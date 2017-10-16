Голландских футболистов после поражения в чемпионате наказали квестом

Это футболисты "Херенвеена".После проигрыша "Утрехту" их отправили проходить квест на тему "Побег из тюрьмы". Что будет с игроками "Зенита"? pic.twitter.com/cuvbJeIxGR — Tia (@tia1988) October 15, 2017

Игроки голландского клуба "Херенвен" после поражения в матче чемпионата Нидерландов прошли квест на тему известного сериала "Побег из тюрьмы".Голландский клуб в гостях проиграли "Утрехту" в матче восьмого тура голландской Эредивизие. Матч закончился со счетом 1:3.За поражение тренерский штаб "Херенвен" отправил игроков на прохождение квеста, где они были в роли тюремных заключенных.