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Голландских футболистов после поражения в чемпионате наказали квестом

Игроки голландского клуба "Херенвен" после поражения в матче чемпионата Нидерландов прошли квест на тему известного сериала "Побег из тюрьмы".

Голландский клуб в гостях проиграли "Утрехту" в матче восьмого тура голландской Эредивизие. Матч закончился со счетом 1:3.

За поражение тренерский штаб "Херенвен" отправил игроков на прохождение квеста, где они были в роли тюремных заключенных.



"Газета.ру"
Сегодня, 04:20
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№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 05:38) #
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