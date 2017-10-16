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Фанат "Ньюкасла" из Филиппин пролетел 11 тысяч км и не смог попасть на матч команды

Болельщик "Ньюкасла" из Филиппин Кендрик Мон Де Леон потратил крупную сумму денег, чтобы попасть на матч АПЛ против "Саутгемптона" (2:2), но не попал на игру.

Встреча должна была состояться 14 октября, но была перенесена на день позже, а поменять билет он не мог.

"Возможно, я единственный филиппинский фанат "Ньюкасла".

Я выбросил все сбережения, чтобы добраться сюда. Пролетел 6795 миль (почти 11 тысяч км) на игру чтобы узнать, что она перенесена.

Так получилось, что это дата моего обратного рейса в Филиппины. Наверное, я ближе всего подобрался к тому, чтобы посмотреть на мою команду.

P.S. Не могу поменять рейс (это будет стоить целое состояние), надеюсь, они возьмут три очка. Очень расстроен", – написал фанат в инстаграме.



Sports.ru
Теги: Ньюкасл
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