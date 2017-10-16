Фанат "Ньюкасла" из Филиппин пролетел 11 тысяч км и не смог попасть на матч команды

Feel proper sorry for this lad, flew nearly 7000 miles to watch us play only for Sky to change the date of the game. pic.twitter.com/eyJ74YGde5 — Adam (@SimplyMitro) October 15, 2017

Болельщик "Ньюкасла" из Филиппин Кендрик Мон Де Леон потратил крупную сумму денег, чтобы попасть на матч АПЛ против "Саутгемптона" (2:2), но не попал на игру.Встреча должна была состояться 14 октября, но была перенесена на день позже, а поменять билет он не мог."Возможно, я единственный филиппинский фанат "Ньюкасла".Я выбросил все сбережения, чтобы добраться сюда. Пролетел 6795 миль (почти 11 тысяч км) на игру чтобы узнать, что она перенесена.Так получилось, что это дата моего обратного рейса в Филиппины. Наверное, я ближе всего подобрался к тому, чтобы посмотреть на мою команду.P.S. Не могу поменять рейс (это будет стоить целое состояние), надеюсь, они возьмут три очка. Очень расстроен", – написал фанат в инстаграме.