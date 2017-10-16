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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Лучано Спаллетти: победы в таких матчах, как с "Миланом", имеют восхитительный вкус
Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти прокомментировал победу над "Миланом" (3:2) в 8-м туре серии А.
"Победы в таких матчах имеют восхитительный вкус. Этот успех дает нам повод для восторга, но мы должны оставаться реалистами и продолжать двигаться в правильном направлении. Я вижу, что мои игроки – настоящие профессионалы, и они знают как делать то, о чем их просят.
Если каждый движется в одном направлении, становится легче достигать нужных результатов. На данном этапе мы собрали много очков, которые помогут нам в будущем, но нам нужно думать о том, как развивать это дальше.
Икарди? Мауро был великолепен. Его игра была основательной, он помог команде выиграть, взял мяч на себя, разгрузив партнеров. Он не допускал ошибок в атаке. Икарди – сильный игрок, цельный для своего возраста, и он берет на себя большую ответственность.
Матч с "Наполи"? Как и на эту игру, команда выйдет на поле с осознанием серьезности соперника и тем, что к ним есть определенные требования, когда они надевают футболку этого клуба", - цитирует Спаллетти Sports.ru.
"Победы в таких матчах имеют восхитительный вкус. Этот успех дает нам повод для восторга, но мы должны оставаться реалистами и продолжать двигаться в правильном направлении. Я вижу, что мои игроки – настоящие профессионалы, и они знают как делать то, о чем их просят.
Если каждый движется в одном направлении, становится легче достигать нужных результатов. На данном этапе мы собрали много очков, которые помогут нам в будущем, но нам нужно думать о том, как развивать это дальше.
Икарди? Мауро был великолепен. Его игра была основательной, он помог команде выиграть, взял мяч на себя, разгрузив партнеров. Он не допускал ошибок в атаке. Икарди – сильный игрок, цельный для своего возраста, и он берет на себя большую ответственность.
Матч с "Наполи"? Как и на эту игру, команда выйдет на поле с осознанием серьезности соперника и тем, что к ним есть определенные требования, когда они надевают футболку этого клуба", - цитирует Спаллетти Sports.ru.
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