"Манчестер Сити" намерен приобрести защитника "Саутгемптона" в январе

Защитник "Саутгемптона" Райан Бертранд может перейти в "Манчестер Сити" в январе, сообщает DailyMail.По информации источника, руководство "горожан" рассматривает кандидатуру 28-летнего игрока в качестве замены Бенжамену Менди, который выбыл на несколько месяцев из-за травмы колена.Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Бертранд провел восемь матчей и не отметился результативными действиями.