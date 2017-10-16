Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Манчестер Сити" намерен приобрести защитника "Саутгемптона" в январе

Защитник "Саутгемптона" Райан Бертранд может перейти в "Манчестер Сити" в январе, сообщает DailyMail.

По информации источника, руководство "горожан" рассматривает кандидатуру 28-летнего игрока в качестве замены Бенжамену Менди, который выбыл на несколько месяцев из-за травмы колена.

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Бертранд провел восемь матчей и не отметился результативными действиями.

СЭ
Теги: Манчестер Сити Саутгемптон Трансферы
Сегодня, 18:57
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.