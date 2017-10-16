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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Манчестер Сити" намерен приобрести защитника "Саутгемптона" в январе
Защитник "Саутгемптона" Райан Бертранд может перейти в "Манчестер Сити" в январе, сообщает DailyMail.
По информации источника, руководство "горожан" рассматривает кандидатуру 28-летнего игрока в качестве замены Бенжамену Менди, который выбыл на несколько месяцев из-за травмы колена.
Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Бертранд провел восемь матчей и не отметился результативными действиями.
СЭ
По информации источника, руководство "горожан" рассматривает кандидатуру 28-летнего игрока в качестве замены Бенжамену Менди, который выбыл на несколько месяцев из-за травмы колена.
Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Бертранд провел восемь матчей и не отметился результативными действиями.
СЭ
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