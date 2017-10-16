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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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В "Кайрате" назвал слухами информацию о скором завершении карьеры Андрея Аршавина
Информация о скором завершении карьеры полузащитника "Кайрата" Андрея Аршавина является не более, чем слухами, сообщил технический директор "Кайрата" Евгений Калакуцкий.
12 октября супруга 36-летнего футболиста Алиса Казьмина заявила Life.ru, что Аршавин завершит карьеру в казахстанском клубе через два месяца. Срок контракта нападающего с "Кайратом" истечет 31 декабря, а последний тур чемпионата Казахстана сезона-2017 состоится 5 ноября.
"Не хочу комментировать семейные дела Андрея, так как это, мягко говоря, неэтично. У нас с Аршавиным есть договоренность поговорить по окончании сезона. Впереди еще три матча в чемпионате, поэтому не стоит обращать внимание на подобные заявления. На данный момент они являются не более, чем слухами", - цитирует Калакуцкого ТАСС.
12 октября супруга 36-летнего футболиста Алиса Казьмина заявила Life.ru, что Аршавин завершит карьеру в казахстанском клубе через два месяца. Срок контракта нападающего с "Кайратом" истечет 31 декабря, а последний тур чемпионата Казахстана сезона-2017 состоится 5 ноября.
"Не хочу комментировать семейные дела Андрея, так как это, мягко говоря, неэтично. У нас с Аршавиным есть договоренность поговорить по окончании сезона. Впереди еще три матча в чемпионате, поэтому не стоит обращать внимание на подобные заявления. На данный момент они являются не более, чем слухами", - цитирует Калакуцкого ТАСС.
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