Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

В "Кайрате" назвал слухами информацию о скором завершении карьеры Андрея Аршавина

Информация о скором завершении карьеры полузащитника "Кайрата" Андрея Аршавина является не более, чем слухами, сообщил технический директор "Кайрата" Евгений Калакуцкий.

12 октября супруга 36-летнего футболиста Алиса Казьмина заявила Life.ru, что Аршавин завершит карьеру в казахстанском клубе через два месяца. Срок контракта нападающего с "Кайратом" истечет 31 декабря, а последний тур чемпионата Казахстана сезона-2017 состоится 5 ноября.

"Не хочу комментировать семейные дела Андрея, так как это, мягко говоря, неэтично. У нас с Аршавиным есть договоренность поговорить по окончании сезона. Впереди еще три матча в чемпионате, поэтому не стоит обращать внимание на подобные заявления. На данный момент они являются не более, чем слухами", - цитирует Калакуцкого ТАСС.
Теги: Аршавин Кайрат
Сегодня, 20:01
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.