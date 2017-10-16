Эшли выставил "Ньюкасл" на продажу

"Ньюкасл" официально объявил о том, что клуб выставлен на продажу."Как один из старейших клубов АПЛ, пользующийся лучшей поддержкой болельщиков, для блага наших болельщиков в Великобритании и по всему миру "Ньюкаслу" требуется определиться с направлением развития на пути к светлому и успешному будущему.Нынешние владельцы приняли решение о выставлении клуба на продажу для того, чтобы обеспечить необходимый приток инвестиций для выхода команды на новый уровень.Теперь начнется процесс поиска нового владельца, который обеспечит команде необходимые инвестиции для достижения амбициозных целей", – говорится в заявлении клуба.Ранее болельщики "Ньюкасла" часто требовали от нынешнего владельца клуба Майка Эшли продать команду.