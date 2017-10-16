Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:08
Александр Жуков: я никогда не поверю в то, что вместо настоящего футбола будет компьютерный (2)
Александр Жуков: я никогда не поверю в то, что вместо настоящего футбола будет компьютерный (2)
17:58
Задержаны фанаты "Зенита" и ЦСКА, которые жгли пиротехнику на гостевых матчах с "Краснодаром" (8)
Задержаны фанаты "Зенита" и ЦСКА, которые жгли пиротехнику на гостевых матчах с "Краснодаром" (8)
14:29
Массимо Каррера: нас ждет матч против команды, которая выиграла три Лиги Европы подряд (видео) (18)
Массимо Каррера: нас ждет матч против команды, которая выиграла три Лиги Европы подряд (видео) (18)
Эшли выставил "Ньюкасл" на продажу
"Ньюкасл" официально объявил о том, что клуб выставлен на продажу.
"Как один из старейших клубов АПЛ, пользующийся лучшей поддержкой болельщиков, для блага наших болельщиков в Великобритании и по всему миру "Ньюкаслу" требуется определиться с направлением развития на пути к светлому и успешному будущему.
Нынешние владельцы приняли решение о выставлении клуба на продажу для того, чтобы обеспечить необходимый приток инвестиций для выхода команды на новый уровень.
Теперь начнется процесс поиска нового владельца, который обеспечит команде необходимые инвестиции для достижения амбициозных целей", – говорится в заявлении клуба.
Ранее болельщики "Ньюкасла" часто требовали от нынешнего владельца клуба Майка Эшли продать команду.
Sports.ru
"Как один из старейших клубов АПЛ, пользующийся лучшей поддержкой болельщиков, для блага наших болельщиков в Великобритании и по всему миру "Ньюкаслу" требуется определиться с направлением развития на пути к светлому и успешному будущему.
Нынешние владельцы приняли решение о выставлении клуба на продажу для того, чтобы обеспечить необходимый приток инвестиций для выхода команды на новый уровень.
Теперь начнется процесс поиска нового владельца, который обеспечит команде необходимые инвестиции для достижения амбициозных целей", – говорится в заявлении клуба.
Ранее болельщики "Ньюкасла" часто требовали от нынешнего владельца клуба Майка Эшли продать команду.
Sports.ru
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.