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Моуринью хочет значительного увеличения зарплаты в "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью готов обсуждать условия нового контракта с манкунианцами.

Португальский специалист согласен продлить срок соглашения, если получит значительную прибавку к зарплате, которая сейчас составляет 15 миллионов фунтов в год. Моуринью хочет, чтобы его новый контракт отражал те успехи и прогресс, которого ему удалось добиться с английским клубом.

Напомним, что на текущий момент "Манчестер Юнайтед" идет на втором месте в АПЛ, не проиграв ни одного матча.

Sports.ru
Теги: Моуринью
Сегодня, 22:42
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