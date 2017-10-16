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Марек Гамшик: я мечтаю выиграть что-то весомое

Капитан "Наполи" Марек Гамшик поделился ожиданиями от матча с "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов.

"Самое важное - это результат, набранные очки. Мы хорошо идём в чемпионате Италии и знаем, что не слишком хорошо сыграли в Украине, где заслужили поражение. Зато в других встречах мы действовали на высоком уровне и должны продолжать в том же духе. Я мечтаю выиграть что-то весомое. Завтра - один из 60 матчей в этом году, но это очень важная встреча в плане выхода в плей-офф Лиги чемпионов.

Нас ждёт интригующее испытание, ведь обе команды демонстрируют привлекательный футбол. Уверен, болельщики захотят посмотреть на команды, которые стремятся играть в самый лучший футбол. Наша задача - сыграть хорошо. Мы хотим победить. Понимаем, что завтра нам будет непросто, ведь мы встречаемся с крайне сильным соперником, но мы знаем, что умеем показать хороший футбол", - цитирует Гамшика официальный сайт УЕФА.
Вчера, 23:18
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