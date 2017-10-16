Уго Льорис: Роналду - удивительный игрок, но "Реал" - это не один Роналду

Вратарь "Тоттенхэма" Уго Льорис выступил на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов с "Реалом"."Роналду - удивительный игрок. Попробуем остановить его как команда. Но "Реал" - это не один Роналду.Прежде всего Кейн - хороший человек с прекрасным характером. Он молод, но быстро учится. Он уже лучший бомбардир в Англии, и у него есть всё для блестящей карьеры. Я рад быть его одноклубником, его товарищем. С таким игроком клуб может двигаться вперёд.Главное качество Кейна - умение реализовать момент. Оно не с небес свалилось, хотя таланта ему не занимать. Он любит забивать в каждой игре, и не по одному голу. Это его вклад в дело всей команды", - цитирует Льориса официальный сайт УЕФА.