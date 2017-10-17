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Хет-трик Аспаса принес "Сельте" победу над "Лас-Пальмасом"

"Сельта" из Виго разгромила "Лас-Пальмас" в матче восьмого тура чемпионата Испании.

Чемпионат Испании

8 тур

"Лас-Пальмас" - "Сельта" 2:5

Голы: Мор, 16, Аспас, 20, 49, Эрнандес, 71, Аспас, 76, Витоло, 90, Реми, 90+3

"Лас-Пальмас": Чичисола, Гарсия, Мичел (Лемос, 62), Бигас, Эрнан, Аквилани, Виера, Момо (Реми, 46), Эррера (Витоло, 62), Кальери, Таннан

"Сельта": Рубен, Кабраль, Гомес, Хонни, Васс, Эрнандес (Радоя, 80), Хосабед (Фонтас, 64), Лоботка, Мор (Альварес, 55), Аспас, Систо

Предупреждения: Хосабед, 27, Бигас, 51, Аквилани, 61

Удаления: Рубен, 52
Теги: Сельта Лас-Пальмас
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